Turkish Airlines запустить новий рейс в Україну

Фото: літак Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Компанія з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси Бодрум-Київ

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси між курортним містом Бодрум і аеропортом Бориспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аvianews.

Повідомляється, що польоти виконуватимуться раз на тиждень по суботах в нічний час.

Вильоти з Бодрума заплановані на 01:15, вильоти з Києва - на 04:40. Час в дорозі складе близько 2,5 годин. На лінії Turkish Airlines планує задіяти середньомагістральні літаки Airbus A320.

Бодрум-Київ стане першим українським маршрутом Turkish Airlines, який буде виконуватися з регіонального аеропорту Туреччини.

Нагадаємо, в Україну з 1 лютого 2019 року почне літати лоукостер Laudamotion, який є дочірньою авіакомпанією автрийской Ryanair.

Додамо, що авіакомпанія Turkish Airlines з 3 вересня 2018 року збільшила кількість рейсів між Стамбулом і Одесою. Turkish Airlines збільшила кількість рейсів між Стамбулом і Одесою з 14 до 18 рейсів на тиждень.