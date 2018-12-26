ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Turkish Airlines запустить новий рейс в Україну

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 16:50
Turkish Airlines запустить новий рейс в Україну
Фото: літак Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Компанія з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси Бодрум-Київ

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 6 квітня 2019 року має намір почати виконувати прямі рейси між курортним містом Бодрум і аеропортом Бориспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аvianews.

Повідомляється, що польоти виконуватимуться раз на тиждень по суботах в нічний час.

Вильоти з Бодрума заплановані на 01:15, вильоти з Києва - на 04:40. Час в дорозі складе близько 2,5 годин. На лінії Turkish Airlines планує задіяти середньомагістральні літаки Airbus A320.

Бодрум-Київ стане першим українським маршрутом Turkish Airlines, який буде виконуватися з регіонального аеропорту Туреччини.

Нагадаємо, в Україну з 1 лютого 2019 року почне літати лоукостер Laudamotion, який є дочірньою авіакомпанією автрийской Ryanair.

Додамо, що авіакомпанія Turkish Airlines з 3 вересня 2018 року збільшила кількість рейсів між Стамбулом і Одесою. Turkish Airlines збільшила кількість рейсів між Стамбулом і Одесою з 14 до 18 рейсів на тиждень.

Туреччина пригнала танки і БТРи до кордону із Сирією, - CNN Turk У Туреччині в ДТП з автобусами постраждали 55 людей
Новини України ТурцияЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся