В Іспанії назвали можливі терміни введення паспортів вакцинації
Уряд Іспанії розглядає можливість введення паспортів вакцинації, щоб знову відкрити індустрію туризму країни. Його можуть ввести до 19 травня.
Про це заявила міністр промисловості, торгівлі та туризму Марія Рейес Марото передає Ultima Hora.
"У травні, як ми оголосили, пройде ярмарок Fitur, ми хочемо, щоб вона стала відродженням туризму, мова йде про 19 травня, і в цей день ми могли б почати застосовувати цифровий сертифікат", - заявила вона.
Міністр зазначила, що влада працюють над тим, щоб створити "як можна швидше" паспорт, який дозволить вакцинованих від коронавірусу вільніше пересуватися.
Нагадаємо, в Європі активно готуються до запуску ковид-паспортов, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті. Про те, з якими проблемами стикається ця ініціатива і чого чекати від неї українцям читайте у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку введення сертифікатів про вакцинації проти COVID. Але водночас підкреслюється, що ці документи не повинні призвести до обмежень у пересуванні людей.