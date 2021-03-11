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Авіакомпанія Air Serbia приступила до тестування COVID-паспорта

Новость на русском → Сербія, Четвер 11 березня 2021 13:37
Авіакомпанія Air Serbia приступила до тестування COVID-паспорта Фото: Air Serbia (facebook.com airserbia)
Автор: Юлія Струк

Сербська національна авіакомпанія Air Serbia приступає до тестування цифрового ковід-паспорта. Йдеться про IATA Travel Pass - новий мобільний додаток для подорожей в умовах пандемії.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Тестування розпочнеться у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту.

Перший етап тестування програми буде включати рейси Air Serbia Белград-Цюріх. Очікується, що реалізація займе кілька тижнів.

Зазначено, що IATA Travel Pass дозволить мандрівникам зберігати і керувати даними, пов'язаними з результатами тестів на COVID-19, у своїх мобільних телефонах. Додаток дозволяє і ділитися своїм підтвердженим статусом з авіакомпанією до прибуття в аеропорт.

Він також буде пропонувати оновлену інформацію про санітарні правила COVID-19. Таким чином мандрівники зможуть перевірити, чи відповідають вони останнім вимогам в'їзду, встановленим їх країною призначення.

Нагадаємо, уряд Іспанії розглядає можливість введення паспортів вакцинації, щоб знову відкрити індустрію туризму країни. Його можуть ввести до 19 травня.

Як писало РБК-Україна, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.

Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку введення сертифікатів про вакцинацію проти COVID, але за умови що вони не призведуть до обмежень у пересуванні людей.

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