Авіакомпанія Air Serbia приступила до тестування COVID-паспорта

Сербська національна авіакомпанія Air Serbia приступає до тестування цифрового ковід-паспорта. Йдеться про IATA Travel Pass - новий мобільний додаток для подорожей в умовах пандемії .

Тестування розпочнеться у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту.

Перший етап тестування програми буде включати рейси Air Serbia Белград-Цюріх. Очікується, що реалізація займе кілька тижнів.

Зазначено, що IATA Travel Pass дозволить мандрівникам зберігати і керувати даними, пов'язаними з результатами тестів на COVID-19, у своїх мобільних телефонах. Додаток дозволяє і ділитися своїм підтвердженим статусом з авіакомпанією до прибуття в аеропорт.

Він також буде пропонувати оновлену інформацію про санітарні правила COVID-19. Таким чином мандрівники зможуть перевірити, чи відповідають вони останнім вимогам в'їзду, встановленим їх країною призначення.