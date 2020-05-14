Авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними, - МІУ

Авіакомпанії України пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними. Про це повідомляє міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Як він повідомив, наразі авіаперевізники, Міністерство закордонних справ та Мінінфраструктури працюють над тим, щоб визначити країни, з яких почнеться відновлення міжнародного авіасполучення. Самі ж авіакомпанії пропонують відновлювати внутрішні перельоти одночасно з міжнародними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що відновлення роботи громадського транспорту та внутрішнього авіасполучення буде відбуватися одночасно.

Також Міністерство інфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Крім того, в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту у зв'язку з епідемією коронавірусу. Відповідний законопроект ініціювало Міністерство інфраструктури України.

Разом з тим, ірландський лоукостер Ryanair планує відновити 40% своїх рейсів з 1 липня.