Авіакатастрова в Івано-Франківській області та посилення правил в'їзду в Україну: новини за 28 липня

В Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, Україна посилює правила в'їзду в країну, в Україні посилиться спека. Детальніше про те, що сталося в середу, 28 липня - в матеріалі РБК-Україна.

В Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини

В селі Шепарівці (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини. . Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням.

В авіакатастрофі загинув професійний льотчик, інструктор Ігор Табанюк та троє іноземців - громадян США. Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини трагічної НП зі спортивним літаком Advantic WT10, за штурвалом якого був директор громадської організації "ПДЮСАМА".

"Дельта"-штам в Україні: виявлено вже 17 випадків. Посилюються правила в'їзду в країну.

Станом на 28 липня в Україні виявлено 17 випадків зараження "Дельта"-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.

Через поширення "Дельта"-варіанту коронавірусу Україна посилює правила в'їзду. Нові вимоги торкнуться як іноземців, так і громадян України.

Окрім того, Україна ввела обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Обмеження стосуватимуться іноземців, які провели в цих країнах останні 7 днів.

Підвищення тарифів на електроенергію для населення відклали до початку осені

Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня 2021 року дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені буде діяти тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за кВт·год.

Планувалося, що механізм ПСО діятиме до 1 серпня. За розрахунками Міненерго, перехід на ринкові ціни призвів би до збільшення тарифів для населення вдвічі.

В Україну доставили партію вакцини AstraZeneca від Естонії

В Україну прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca, яку відправив уряд Естонії. Транспортний літак естонських ВПС доставив 52 800 доз препарату.

"Естонія пожертвувала Україні 52 800 доз вакцини AstraZeneca. Ці дози в першу чергу підуть на імунізацію військовослужбовців резерву", - зазначили в дипмісії.

В Україні хочуть знести 30 тисяч "хрущовок": куди переселять людей

В Україні планують нарешті розібратися з "хрущовками", п'ятиповерховими житловими будинками з малогабаритними квартирами, які будувалися з 1956 до початку 1970-х років.

Законопроект Мінрегіону вже пройшов громадські слухання. Там погодили механізм розселення жителів і визначили відповідальних за проект. Згідно з проектом, людей, що живуть в п'ятиповерхівках, спочатку переселять в нові квартири. А рішення про знесення будинків буде погоджувати місцева влада, після того, як буде розроблений і затверджений план про реконструкцію кварталу і отримано письмову угоду від усіх власників квартир на переїзд.

Рекорд Світоліної, але без медалей: підсумки дня на Олімпіаді-2020

Українці за шостий день Олімпійських ігор у Токіо нових медалей не вигравали. При цьому Еліна Світоліна наблизилася до медалі в індивідуальному тенісному розряді.

Детальніше про виступи українців - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні посилиться спека: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні в четвер, 29 липня, буде дуже спекотною. Синоптики попередили про високі температури до +35 градусів і пожежну небезпеку.

Що буде з погодою до кінця тижня і коли похолодає - читайте в матеріалі Styler. \