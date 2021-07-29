Авиакатастрова в Ивано-Франковской области и ужесточение правил въезда в Украину: новости за 28 июля

В Ивано-Франковской области легкомоторный самолет упал на дом, Украина ужесточает правила въезда в страну, в Украине усилится жара. Подробнее о том, что произошло в среду, 28 июля - в материале РБК-Украина.

В Ивано-Франковской области легкомоторный самолет упал на дом, погибли четыре человека

В селе Шепаривка (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. Спасатели сообщили о падении легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим возгоранием.

В авиакатастрофе погиб профессиональный летчик, инструктор Игорь Табанюк и трое иностранцев - граждан США. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагического ЧП, за штурвалом которого был директор общественной организации "ПДЮСАМА".

"Дельта"-штамм в Украине: выявлено уже 17 случаев. Ужесточаются правила въезда в страну

По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

Из-за распространения "Дельта"-варианта Украина ужесточает правила въезда. Новые требования коснутся как иностранцев, так и граждан Украины.

Кроме того, Украина ввела обязательную самоизоляцию при въезде из России и Индии. Ограничения будут касаться иностранцев, которые провели в этих странах последние 7 дней.

Повышение тарифов на электроэнергию для населения отложили до начала осени

Кабинет министров продлил до 31 августа 2021 года действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. До начала осени будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за кВт·ч.

Планировалось, что механизм ПСО будет действовать до 1 августа. По расчетам Минэнерго, переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

В Украину доставили партию вакцины AstraZeneca от Эстонии

В Украину прибыла партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую отправило правительство Эстонии. Транспортный самолет эстонских ВВС доставил 52 800 доз препарата.

"Эстония пожертвовала Украине 52 800 доз вакцины AstraZeneca. Эти дозы в первую очередь пойдут на иммунизацию военнослужащих резерва", - отметили в дипмиссии.

В Украине хотят снести 30 тысяч "хрущевок": куда переселят людей

В Украине планируют наконец-то разобраться с "хрущевками", пятиэтажными жилыми домами с малогабаритными квартирами, которые строились с 1956 до начала 1970-х годов.

Законопроект Минрегиона уже прошел общественные слушания. Там согласовали механизм расселения жителей и определили ответственных за проект. Согласно проекту, людей, живущих в пятиэтажках, сначала переселят в новые квартиры. А решение о снесении домов будет согласовывать местная власть, после того, как будет разработан и утвержден план о реконструкции квартала и получено письменное соглашение от всех владельцев квартир на переезд.

Рекорд Свитолиной, но без медалей: итоги дня на Олимпиаде-2020

Украинцы за шестой день Олимпийских игр в Токио новых медалей не выигрывали. При этом Элина Свитолина приблизилась к медали в индивидуальном теннисном разряде.

Подробнее о выступлениях украинцев - в материале РБК-Украина.

В Украине усилится жара: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине в четверг, 29 июля, будет очень жаркой. Синоптики предупредили о высоких температурах до +35 градусов и пожарной опасности.

Что будет с погодой до конца недели и когда похолодает - читайте в материале Styler.