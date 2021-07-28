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​​В Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини

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Шепарівка, Середа 28 липня 2021 14:21
​​В Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини Фото: в Івано-Франківській області літак впав на будинок (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

В селі Шепарівці (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Це сталось сьогодні близько 13:40. Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням.

Внаслідок події 4 особи загинуло. О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.

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