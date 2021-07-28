В Івано-Франківській області легкомоторний літак впав на будинок, загинули чотири людини
Фото: в Івано-Франківській області літак впав на будинок (ДСНС)
В селі Шепарівці (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на будинок. В результаті загинули чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Це сталось сьогодні близько 13:40. Рятувальники повідомили про падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням.
Внаслідок події 4 особи загинуло. О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.