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В авіакатастрофі в Ірані загинули майже 30 неповнолітніх

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 14:41
В авіакатастрофі в Ірані загинули майже 30 неповнолітніх
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

В результаті авіакатастрофі в Ірані загинули 176 людей

В результаті авіакатастрофи в Ірані загинули 29 неповнолітніх. Імена загиблих опублікувані на сайті МАУ.

В результаті події загинули:

троє людей - 2002 р.н,

двоє - 2003 р.н.,

троє - 2004 р.н.,

одна - 2005 р.н.,

троє - 2008 р.н.,

одна - 2009 р.н.,

п'ятеро - 2010 р.н.,

п'ятеро - 2011 р.н.,

одна - 2012 р.н.,

одна - 2013 р.н.,

двоє - 2014 р.н.,

одна - 2016 р.н,

одна - 2018 р.н.,

Крім того, опублікований повний список загиблих в результаті авіакатастрофи. Серед них 11 українців.

Як відомо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерану в Київ. Була версія, що літак могли збити.

Після катастрофи, в результаті якої загинули більше 170 людей, український уряд заборонив авіакомпаніям працювати в повітряному просторі Ірану. Заборона на польоти почне діяти з 00:00 9 січня до з'ясування причин трагедії.

Також стало відомо, що через авіакатастрофу президент України Володимир Зеленський перервав поїздку до Оману і повертається до Києва. Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті падіння літака.

Зазначимо, Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані.

В Ірані заявили, що причиною катастрофи літака МАУ стала пожежа в моторному відсіку.

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