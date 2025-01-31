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Авиакатастрофа в Вашингтоне могла быть следствием пробелов в системе безопасности полетов, - NYT

Пятница 31 января 2025 09:40
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Авиакатастрофа в Вашингтоне могла быть следствием пробелов в системе безопасности полетов, - NYT Фото: авиакатастрофа в Вашингтоне могла быть следствием пробелов в системе безопасности полетов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно записям полетов и внутренним отчетам, авиакатастрофа в Вашингтоне могла быть следствием выхода из строя нескольких уровней аппарата авиационной безопасности Соединенных Штатов Америки (США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times (NYT).

Как пишет издание, перед авиакатастрофой пассажирский самолет вылетел за пределы утвержденного маршрута полета, а его пилоты вероятно не увидели вертолет, поскольку осуществляли разворот к взлетно-посадочной полосе. В то же время авиадиспетчеру приходилось "жонглировать двумя работами одновременно", из-за чего ему не удалось "разделить" самолет и вертолет.

Несмотря на то, что официальная причина авиакатастрофы пока не установлена, уже есть признаки того, что пилоты, а также авиадиспетчеры работали не в оптимальных условиях.

По словам источника NYT, обычно в аэропорту один человек выполняет обязанности диспетчера и вертолета, и самолета после 21:30 по местному времени, когда трафик в Рейгане начинает уменьшаться. Впрочем, в день авиакатастрофы эти обязанности были возложены на одного человека еще до 21:30. Согласно предварительному отчету Федерального авиационного управления (FAA) укомплектованность персонала была "ненормальной для этого времени суток и интенсивности движения".

Также отмечается, что диспетчер, работавший на вышке, должен был более активно направлять вертолет и самолет, чтобы они летели как можно дальше друг от друга, поскольку темнота могла затруднить пилотам оценку расстояния между собой.

Другие же источники утверждают, что вертолет должен был лететь ближе к берегу реки Потомак и снизиться к земле. Вместо этого он поднялся выше и находился в полумиле от утвержденного маршрута перед столкновением с самолетом.

"Пробелы в авиационной безопасности росли годами, что привело к тревожной картине близких столкновений в небе и в аэропортах с участием коммерческих авиакомпаний. Это происходит на фоне растущих пробок в наиболее загруженных аэропортах страны, включая Национальный аэропорт Рейгана, где частое присутствие военных рейсов еще больше затрудняет управление воздушным движением", - добавляет NYT.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

29 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа возле аэропорта имени Рональда Рейгана с участием пассажирского самолета и вертолета. Позже стало известно, что в самолете на тот момент находились 64 человека, а в вертолете - трое.

Комментируя авиакатастрофу глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вертолет в течение длительного времени шел прямо на самолет, а последний же находился на идеальной линии захода на посадку.

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