В США при посадке рухнул пассажирский самолет: он столкнулся с вертолетом

В среду вечером, 29 января, в Вашингтоне рухнул пассажирский самолет около аэропорта имени Рональда Рейгана. Он столкнулся в воздухе с вертолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), пассажирский самолет, упавший в реку Потомак недалеко от Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, столкнувшись в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку.

Самолет выполнял рейс 5342 компании American Airlines и был региональным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Уичито, штат Канзас, ранее в среду. В СМИ разнится информация, но как пишут, данный авиатранспорт может вмешать либо до 70, либо до 78 пассажиров.

В FAA также отметили, что их заявление основано на предварительной информации и может быть изменено. Тем временем два представителя Минобороны США заявили, как пишет CNN, что с самолетом столкнулся вертолет армии Соединенных Штатов BlackHawk (H-60).

Полиция округа Колумбия заявила, что координирует поисково-спасательную операцию на реке Потомак совместно с другими агентствами после получения сообщений о крушении пассажирского самолета. В заявлении сказано, что звонки об авиакатастрофе местная полиция начала получить в 20:53 по местному времени.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

"Сейчас над этим реагированием работают многие агентства, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент продолжит следить за этой ситуацией. Мысли и молитвы всей администрации Трампа со всеми, кто вовлечен", - сказала Ливитт.

Расследование возглавляет Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Обновлено в 05:35

Компания American Airlines сообщила, что на борту самолета находились 60 пассажиров и 4 экипажа.

Тем временем сенатор США от Канзаса Роджер Маршалл подтвердил, что пассажирский рейс столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне.

"Самолет, летевший в столицу из города Уичита, штат Канзас, с примерно 60 пассажирами столкнулся с военным вертолетом", - написал он в соцсети Х.

Обновлено в 05:47

CNN пишет, что по словам представителя Минобороны США, на борту вертолета американской армии Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, находились три человека и на борту не было никаких VIP-персон. В то же время издание добавило, что высокопоставленные армейские чиновники часто используют Black Hawk для перемещений в районе Вашингтона.