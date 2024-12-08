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Российский МИД утверждает, что Асад "приказал" передать власть и уехал из Сирии

Москва, Воскресенье 08 декабря 2024 16:21
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Российский МИД утверждает, что Асад "приказал" передать власть и уехал из Сирии Фото: Башар Асад (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сирийский диктатор Башар Асад согласился передать власть "мирным путем". После переговоров он якобы покинул Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского Министерства иностранных дел.

Москва назвала крах режима Асада "драматическими событиями" и заявила, что следит за ситуацией с "крайней озабоченностью".

Россия утверждает, что Асад провел переговоры с повстанцами и принял решение оставить пост президента. Россия якобы участия в них не принимала.

РФ уверяет, что Асад выехал из Сирии, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем".

В российском МИД также утверждают, что находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Между тем угрозы безопасности российским военным базам на территории Сирии якобы нет, но они находятся "в режиме повышенной боевой готовности".

Свержение режима Асада

Около полутора недель назад в Сирии вспыхнули боевые действия, что стало новым этапом гражданской войны после практически четырехлетней паузы.

Бойцы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и оппозиционной Сирийской национальной армии пошли в наступление возле города Алеппо. Им удалось быстро взять Алеппо под контроль и захватить ряд других городов.

В воскресенье, 8 декабря, повстанцы зашли в Дамаск и заявили о свержении режима Башара Асада, управлявшего страной более 20 лет.

Сирийские повстанцы практически не встречали сильно сопротивления правительственных войск. Сообщалось, что Россия как главный союзник Асада планировала направить помощь, но этого не произошло. Как сообщает украинская разведка, РФ начала выводить свой флот и вооружение из Сирии.

По информации СМИ, Асад покинул Дамаск перед захватом города повстанцами. Издание Reuters допускает, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку его самолет исчез с радаров.

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