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Авіакатастрофа в Ірані: частина фахівців повертається до України

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 13:59
Авіакатастрофа в Ірані: частина фахівців повертається до України
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

До України повертаються рятувальники, які завершили свої роботи

Частина фахівців, які знаходяться в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ, вже повертається до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Радіо Свобода.

За його словами, до України вже повертаються рятувальники, які завершили необхідні роботи.

"Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним", - зазначив Данилов.

Він також підкреслив, що інші українські фахівці продовжують працювати в Ірані. Зокрема, це представники слідства та фахівці з питань ідентифікації тіл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України розслідує авіакатастрофи в Ірані за трьома статтями Кримінального Кодексу.

Раніше також стало відомо, що міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

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