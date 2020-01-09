Авіакатастрофа в Ірані та відкриття "Турецького потоку": новини за 8 січня

Український літак Boeing 737 розбився в Ірані, в Туреччині офіційно запустили "Турецький потік", курс долара на міжбанку істотно зріс. Детальніше про те, що сталося в четвер, 8 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо

Рано вранці 8 січня український літак Boeing 737, який здійснював рейсовий політ з Тегерана в Київ, впав біля аеропорту Імама Хомейні відразу після зльоту. На борту знаходилося 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі загинули. Попередня причина катастрофи - загоряння двигуна через технічну несправність. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна

У Туреччині офіційно запустили "Турецький потік"

У середу, 8 грудня, в Туреччині відбулася офіційна церемонія відкриття газопроводу "Турецький потік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Як повідомляється, у церемонії взяли участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган президент Росії Володимир Путін, президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Вбивство Шеремета: Дугарь залишили під домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом Яну Дугарь, підозрювану в причетності до вбивства Павла Шеремета, але постановив відбувати його в Києві, а не у військовій частині в Дніпропетровській області. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд частково задовольнив апеляцію захисту Дугарь, але відмовився змінити запобіжний перетину підозрюваної, зокрема, відмовився віддати її на поруки депутатів.

Курс долара на міжбанку пробив психологічну позначку

Курс долара на міжбанку в продажу 8 січня 2020 року виріс на 23 копійки - до 24,00 гривень за долар, курс купівлі - до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок - до 26,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,6642 - 26,6904 грн/євро, російський рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Синоптики кардинально змінили прогноз погоди на зиму в Україні

Погода в Україні у січні і на початку лютого буде аномально теплою і з мінімумом опадів. У деяких регіонах денних морозів взагалі не буде, а повітря прогріється до рекордних +10 градусів. Про це свідчать дані синоптиків Gismeteo і ресурсу Метеопрог.

Згідно "Метеопрогу" у січні синоптичну ситуацію в Україні буде обумовлювати приплив повітря Середземноморського регіону. Тому погода буде в основному теплою, а замість снігу вірогідний дощ.