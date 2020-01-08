У Туреччині офіційно запустили "Турецький потік"

Фото: церемонія відкриття "Турецького потоку" (скрін відео)

У церемонії взяли участь президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін

У середу, 8 грудня, в Туреччині відбулася офіційна церемонія відкриття газопроводу "Турецький потік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Як повідомляється, у церемонії взяли участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган президент Росії Володимир Путін, президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Представники чотирьох країн повернули символічний вентиль на урочистій церемонії в Стамбулі.

За словами міністра енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, "Турецький потік" перетворить Туреччину в основного споживача російського газу і усуне транзитні ризики.

Нагадаємо, 5 січня Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ за "Турецькому потоку".

Крім того, Болгарія має намір отримувати російський газ з газопроводу "Турецький потік" з 1 січня 2020 року. За словами міністра енергетики Болгарії Теменужка Петкова, місцем доставки стане термінал на кордоні з Туреччиною. Очікується, що "Турецький потік" буде приносити Болгарії близько 2,9 млрд кубометрів газу в рік.

Додамо, що віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що Москва планує відповісти на санкції США проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". При цьому Козак підкреслив, що "Північний потік-2" буде добудовано, незважаючи на американські санкції.