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Авіакатастрофа в Ефіопії: на компанію Boeing подали до суду

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 13:00
Авіакатастрофа в Ефіопії: на компанію Boeing подали до суду
Авіакатастрофа в Ефіопії (twitter.com/Ben24Television)

Позов подано у федеральному суді американського штату Іллінойс

Адвокати громадянина Руанди Джексона Мусоні, який загинув у ході авіакатастрофи в Ефіопії, подали на компанію Boeing до суду в американському штаті Іллінойс. Про це повідомляє агентство AP.

Адвокати підкреслюють, що Boeing проявив недбалість у розробці літака 737 Max 8.

"Представники загиблого цього місяця у катастрофі "Ефіопських авіаліній" пасажира подали на Boeing до суду, стверджуючи, що система управління польоту літака була несправною, та через те, що Boeing не попередив авіалінії про (цей дефект, - ред.)", - повідомляє АР.

На думку адвокатів загиблого, компанія не змогла адекватно навчити пілотів користуватися автоматикою літака.

Зокрема, відповідний позов був поданий у четвер у федеральному суді в американському штаті Іллінойс. При цьому у Boeing відмовилися коментувати позов.

Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела повідомляє, що катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася у результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Як писало РБК-Україна раніше, літак Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines розбився 10 березня через кілька хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії. Усі 157 осіб на борту загинули.

Додамо, дані самописців Boeing вказали на схожість авіакатастроф в Ефіопії і Індонезії.

 

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