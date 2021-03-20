Авіаексперт назвав негативні наслідки від націоналізації заводу "Мотор Січі"
Україна повинна знайти компромісне рішення замість націоналізації "Мотор Січі". Таке рішення сприятиме зміцненню авіаційної індустрії, що дозволить українським компаніям отримати ресурси на модернізацію своїх застарілих технологій, а разом з тим зайняти місце на величезному авіаринку КНР.
Про це заявив експерт в сфері авіації, інженер-конструктор Сергій Корж в ефірі "Романенко. Бесіди".
За словами експерта, Україна не може просто перекреслити законну угоду (з китайськими інвесторами, - ред.) з чиєїсь примхи.
"[Поведінка України] - як слон у посудній лавці. Як це все може бути? Тобто це все дуже серйозні речі і повинні бути компроміси. І вони є, тому що завжди можна сформувати комерційні творчі проекти якраз на тлі тенденції от саме того, що, наприклад, ринок цивільної або універсальної техніки Китаю, він там просто гігантський і всі туди йдуть. Не повинно бути подвійних стандартів, коли західні компанії туди приходять, а от нам не можна", - заявив Корж.
За його словами, у Китаї активно працюють провідні західні виробники авіаційних двигунів і техніки, впродовж багатьох років у КНР діють спільні підприємства з провідними світовими виробниками авіадвигунів для їх локалізації, складання і сервісу.
Крім того, китайський ринок цивільної авіатехніки сьогодні вийшов на перше місце, обігнавши ринок США за обсягами пасажирських авіаперевезень під час пандемії.
"У найближчі рік-два китайський ринок цивільної авіаційної техніки, включаючи двигуни, стане номер один. І ми всі прекрасно знаємо, що всі західні виробники авіаційної техніки, двигунів, агрегатів, авіоніки прагнуть на ринок Китаю. Китай їм викручує руки: змушує робити спільні підприємства з локалізацією, з технічним обслуговуванням - всі західні виробники на це йдуть. [Китайські] партнери "Мотор Січ" такий же шлях обрали - створити там майданчик, ремонт і локалізацію певного обсягу - це нормальний процес. Все можна прописати в документах, в ліцензійній угоді тощо", - додав експерт.
Експерт переконаний: Україна вже давно повинна була замислитися і вибудувати якусь логіку руху в бік міжнародної кооперації для того, щоб були реальні спільні великі серйозні проекти.
"І, до речі, риторика керівників галузі "ось у нас там треба інвестувати від 12 до 15% від доходу сюди, а у нас тільки 2-3%". Окей, вони беруть правильні цифри, але не говорять про те, що немає стільки коштів у держави. А якщо їх нема звідки взяти, то ви не можете повністю всі розробити. Наприклад, нову серйозну модель", - зазначив Корж.
У цілому ж, на думку авіаексперта, Україна не зможе самостійно збудувати повноцінну авіа-індустрію і створити замкнутий технологічний цикл своїми силами, оскільки країна не має у своєму розпорядженні необхідні фінансові ресурсами, а технології "Мотор Січ" - застарілі й потребують великого фінансування для модернізації.
"І про "Мотор Січ", і про [державне конструкторське бюро] "Івченко - Прогрес". Це участь у міжнародних проектах. Ось Україна, я почав говорити про повний цикл, Україна велика країна з населенням і промисловістю, але в авіації це маленька країна. Подивіться навіть Європа вона давно об'єдналася в авіації, і є тільки два великих світових центру - це Північна Америка та об'єднана Європа. І навіть окремо взяті там Франція, Німеччина і Великобританія, вони не володіють таким вже повним циклом. Тим більше Україна", - резюмував Корж, закликавши відмовитися від ідеї націоналізації.
Нагадаємо, на початку березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що "Мотор Січ" повернуть українського народу найближчим часом.
Очікується, що законопроект про націоналізацію "Мотор Січі" представлять через два-три тижні.
Тим часом Верховний суд відкрив справу за позовом китайських компаній-акціонерів "Мотор Січ", в якому вони вимагають скасувати укази президента України від 28 і 29 січня 2021 року про введення санкцій з блокуванням активів і забороною на в'їзд в країну керівникам компаній з КНР.
Як відомо, власники контрольного пакету акцій "Мотор Січ" заявляли, що дії заяви для протизаконного блокування їх діяльності в Україні "будуть використані в якості доказів або предмета судового розгляду та передані у відповідні судові та правоохоронні органи".
До нинішнього часу китайські акціонери "Мотор Січ" звернулися в міжнародний арбітраж для стягнення з України збитків в розмірі $ 3,6 млрд.