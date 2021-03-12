Націоналізація "Мотор Січі": Китай вимагає захистити права інвесторів
На рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про націоналізацію компанії "Мотор Січ" відреагувала влада Китаю. Вона вимагає захистити права китайських інвесторів.
Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, передає sina.com.
"Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів у відповідності з законом, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "Мотор Січ" повернуть українського народу в законний конституційний спосіб найближчим часом.
Очікується, що законопроект про націоналізацію "Мотор Січі" представлять через два-три тижні.
Зазначимо, в серпні 2019 року 50% акцій "Мотор Січі" викупили китайські компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited та Xinwei Group. Однак Антимонопольний комітет України поставив угоду на паузу. СБУ відкрила кримінальну справу про купівлю контрольного пакета акцій і суд заарештував акції, куплені пулом компаній на чолі з Skyrizon.
Проти угоди виступають США, які не хочуть, щоб Китай отримав доступ до українських військових технологій.
Україна також запровадила санкції проти цих китайських компаній.