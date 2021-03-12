Націоналізація "Мотор Січі": Китай вимагає захистити права інвесторів

На рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про націоналізацію компанії "Мотор Січ" відреагувала влада Китаю. Вона вимагає захистити права китайських інвесторів.

Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, передає sina.com .

"Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів у відповідності з законом, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "Мотор Січ" повернуть українського народу в законний конституційний спосіб найближчим часом.

Очікується, що законопроект про націоналізацію "Мотор Січі" представлять через два-три тижні.

Зазначимо, в серпні 2019 року 50% акцій "Мотор Січі" викупили китайські компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited та Xinwei Group. Однак Антимонопольний комітет України поставив угоду на паузу. СБУ відкрила кримінальну справу про купівлю контрольного пакета акцій і суд заарештував акції, куплені пулом компаній на чолі з Skyrizon.

Проти угоди виступають США, які не хочуть, щоб Китай отримав доступ до українських військових технологій.

Україна також запровадила санкції проти цих китайських компаній.