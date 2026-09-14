РФ атаковала Изюм авиабомбами: разрушены жилые дома, пострадал младенец

Россия атаковала ночью КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковского ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Следует отметить, что Синегубов также показал кадр одного и разрушительных зданий. На нем заметны значительные разрушения.

"Разрушены 4 частных домовладения, повреждены 5 частных домов и повреждены легковые автомобили", - отметил глава ОВА. Известно, что на местах попаданий работают профильные службы.

Синегубов также рассказал о разрушенных домах, домовладениях и авто.

"56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в г. Изюм в результате вражеского удара КАБ", - написал чиновник.

Известно, что в результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

Обстрелы Изюма раньше

Как известно, враг время от времени атакует Харьковщину ждронами. ракетами и авиабомбами. Иногда удары приходятся на город Изюм.

К примеру, недавно в Изюме раздались взрывы - враг атаковал город авиабомбами. Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты". Тогда же часть района осталась без электроснабжения.

Еще сообщалось, как вражеский боевой беспилотник попал в многоэтажку в Киевском районе Харькова.