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РФ атаковала Изюм авиабомбами: разрушены жилые дома, пострадал младенец

07:50 14.09.2026 Пн
1 мин
Разрушены частные дома и автомобили
aimg Юлия Маловичко
РФ атаковала Изюм авиабомбами: разрушены жилые дома, пострадал младенец Фото: кадр с места атаки в Изюме (Харьковская ОВА)
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Россия атаковала ночью КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковского ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Известно, что в результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

"56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в г. Изюм в результате вражеского удара КАБ", - написал чиновник.

Синегубов также рассказал о разрушенных домах, домовладениях и авто.

"Разрушены 4 частных домовладения, повреждены 5 частных домов и повреждены легковые автомобили", - отметил глава ОВА.

Известно, что на местах попаданий работают профильные службы.

Следует отметить, что Синегубов также показал кадр одного и разрушительных зданий. На нем заметны значительные разрушения.

Обстрелы Изюма раньше

Как известно, враг время от времени атакует Харьковщину ждронами. ракетами и авиабомбами. Иногда удары приходятся на город Изюм.

К примеру, недавно в Изюме раздались взрывы - враг атаковал город авиабомбами. Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты". Тогда же часть района осталась без электроснабжения.

Еще сообщалось, как вражеский боевой беспилотник попал в многоэтажку в Киевском районе Харькова.

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