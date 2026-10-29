Авіабомба РФ зруйнувала 5-поверхівку в Ізюмі, під завалами люди

Окупанти бомбили Ізюм: КАБ зруйнував цілий під'їзд будинку. Є поранені, під завалами рятувальники шукають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

О 15.40 стало відомо, що в Ізюмі вже 9 поранених.

"Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначив він.

Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Всім надається медична допомога.

За словами чиновника, під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

"Влучання зафіксовано в 5-ти поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи ", - уточнив Синєгубов.

Ворог близько 15.00 29 жовтня завдав авіаудару КАБом по Ізюму на Харківщині.

Раніше РБК-Україна писало, що удень 29 жовтня окупанти ударили ракетою по Лозовій на Харківщині. 6 місцевих жителів постраждали.

Крім того, Росія у ніч проти 14 вересня атакувала КАБами Ізюм. У результаті удару постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.

Також повідомлялося, що 24 липня в Ізюмі пролунали вибухи. Росія бомбила вантажне відділення "Нової пошти". Тоді ж частина району залишилася без електропостачання.