ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Авіабомба РФ зруйнувала 5-поверхівку в Ізюмі, під завалами люди

15:44 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Авіабомба РФ зруйнувала 5-поверхівку в Ізюмі, під завалами люди Фото: російська авіабомба зруйнувала будинок в Ізюмі (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Окупанти бомбили Ізюм: КАБ зруйнував цілий під'їзд будинку. Є поранені, під завалами рятувальники шукають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Росія бомбила Ізюм

Ворог близько 15.00 29 жовтня завдав авіаудару КАБом по Ізюму на Харківщині.

"Влучання зафіксовано в 5-ти поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи", - уточнив Синєгубов.

За словами чиновника, під завалами можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Всім надається медична допомога.

"Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначив він.

О 15.40 стало відомо, що в Ізюмі вже 9 поранених.

Раніше РБК-Україна писало, що удень 29 жовтня окупанти ударили ракетою по Лозовій на Харківщині. 6 місцевих жителів постраждали.

Крім того, Росія у ніч проти 14 вересня атакувала КАБами Ізюм. У результаті удару постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.

Також повідомлялося, що 24 липня в Ізюмі пролунали вибухи. Росія бомбила вантажне відділення "Нової пошти". Тоді ж частина району залишилася без електропостачання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізюм Авіаудари Війна Росії проти України
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою