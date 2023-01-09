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Над авиабазой США в Ираке сбит военный беспилотник: что известно

Фото: в Ираке над авиабазой США сбит военный беспилотник (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Над иранской авиабазой Айн-аль-Асад, на которой расположены вооруженные силы США, сбили военный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Международная военная коалиция, возглавляемая США, сообщила, что она провела оперативные учения, в ходе которых была уничтожена "беспилотная авиационная система" на базе Айн-эль-Асад.

Однако иракские военные источники предположили, что беспилотник мог иметь враждебные намерения. По их словам, пока неизвестно, выполнял ли он миссию по наблюдению или нес небольшое количество взрывчатки. Источники добавили, что о разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали, что в понедельник, 19 декабря, боевики ИГИЛ в Ираке расстреляли гражданский автомобиль и оказавшихся возле него людей. Погибли 8 человек, еще 7 получили ранения.

Также сообщалось, что 1 декабря в Сирии был ликвидирован один из предводителей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши.

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