Над авіабазою США в Іраку збито військовий безпілотник: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міжнародна військова коаліція, очолювана США, повідомила, що вона провела оперативні навчання, під час яких було знищено "безпілотну авіаційну систему" на базі Айн-ель-Асад.

Проте іракські військові джерела припустили, що безпілотник міг мати ворожі наміри. За їх словами, поки що невідомо, чи виконував він місію зі спостереження чи ніс невелику кількість вибухівки. Джерела додали, що про руйнування та постраждалих не повідомляється.