Над авіабазою США в Іраку збито військовий безпілотник: що відомо

Над іранською авіабазою Айн-аль-Асад, де розташовані збройні сили США, збили військовий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міжнародна військова коаліція, очолювана США, повідомила, що вона провела оперативні навчання, під час яких було знищено "безпілотну авіаційну систему" на базі Айн-ель-Асад.
Проте іракські військові джерела припустили, що безпілотник міг мати ворожі наміри. За їх словами, поки що невідомо, чи виконував він місію зі спостереження чи ніс невелику кількість вибухівки. Джерела додали, що про руйнування та постраждалих не повідомляється.
Раніше ми писали, що в понеділок, 19 грудня, бойовики ІДІЛ в Іраку розстріляли цивільний автомобіль і людей, які опинилися біля нього. Загинуло 8 людей, ще 7 отримали поранення.
Також повідомлялося, що 1 грудня в Сирії булоліквідовано одного з ватажків терористичного угруповання ІДІЛ Абу аль-Хасана аль-Кураші.
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