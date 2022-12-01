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В Сирии ликвидировали главаря ИГИЛ: в США назвали участников операции

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Вашингтон, Четверг 01 декабря 2022 02:59
В Сирии ликвидировали главаря ИГИЛ: в США назвали участников операции Фото: В Сирии ликвидировали главаря ИГИЛ (flickr)
Автор: Артур Родивилов

В Сирии ликвидировали одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Пентагоне уточнили, что операция была проведена в середине прошлого месяца силами повстанческого движения "Сирийская свободная армия".

"Гибель Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши в середине октября стала очередным ударом по ИГИЛ. Эта операция была проведена Сирийской свободной армией", - сообщили в Пентагоне.

При этом в ведомстве завили, что США не участвовали в операции.

В октябре The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты провели успешную контртеррористическую операцию на севере Сирии, в ходе которой ликвидировали трех главарей ИГИЛ.

Напомним, в июле американские военные убили лидера террористической организации ИГИЛ в Сирии во время авиаудара.

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