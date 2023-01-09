Над авиабазой США в Ираке сбит военный беспилотник: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Международная военная коалиция, возглавляемая США, сообщила, что она провела оперативные учения, в ходе которых была уничтожена "беспилотная авиационная система" на базе Айн-эль-Асад.

Однако иракские военные источники предположили, что беспилотник мог иметь враждебные намерения. По их словам, пока неизвестно, выполнял ли он миссию по наблюдению или нес небольшое количество взрывчатки. Источники добавили, что о разрушениях и пострадавших не сообщается.