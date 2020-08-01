У серпні в Україні буде 11 вихідних днів

У серпні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів. В останньому місяці літа буде одні офіційний святковий день.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

В Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) , 2020 року День незалежності України в якості улюбленого свята вказали 19% респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.