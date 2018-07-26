У серпні відбудеться чергове засідання у справі екс-військового Ульянова

Наразі йде судовий процес по третьому позову Ульянова

4 серпня в Адміністративному окружному суді Києва відбудеться чергове засідання за позовом колишнього військовослужбовця ЗСУ Сергія Ульянова. Про це під час брифінгу повідомив представник головного управління морального психологічного забезпечення ЗСУ Андрій Корінько, передає кореспондент РБК-Україна.



У Міністерстві оборони України наголосили, що наразі йде судовий процес за третім позовом Ульянова.



"Хочу акцентувати увагу, 14 серпня в Адміністративному окружному суді Києва відбудеться чергове засідання. Можна взяти участь, щоб почути позиції сторін", - повідомив Корінько.



У Міноборони наголосили, що колишній військовослужбовець Ульянов вже програв два позови.



"Зараз йде судовий процес по третьому позову. Загалом їх 4. Два позови громадянин Ульянов програв. На третій суд він не з‘являється. Можемо припустити, що вимоги Ульянова перейшли у судову площину і ця акція - спроба вплинути на рішення суду. Це не перша його погроза себе підпалити", - додав командувач сил спецоперацій Ігор Луньов.



Він додав, що відносно Ульянова була порушена кримінальна справа.



"Порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 402, тобто "непокора"; частина 2 статті 407, тобто "самовільне залишення військової частини". Тобто ми не маємо можливості виплачувати Ульянову гроші за той час, коли військовослужбовець знаходився поза межами військової частини і числився дезертиром. Одна з вимог Ульянова виплатити йому близько 120 тисяч за фактично 1 рік і 2 місяця, коли він був відсутній на службі", - додав Луньов.