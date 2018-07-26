В августе состоится очередное заседание по делу экс-военного Ульянова

Сейчас идет судебный процесс по третьему иску Ульянова

4 августа в Административном окружном суде Киева состоится очередное заседание по иску бывшего военнослужащего ВСУ Сергея Ульянова. Об этом во время брифинга сообщил представитель главного управления морального психологического обеспечения ВСУ Андрей Коринько, передает корреспондент РБК-Украина.



В Министерстве обороны Украины подчеркнули, что сейчас идет судебный процесс по третьему иску Ульянова.



"Хочу акцентировать внимание, 14 августа в окружном Административном суде Киева состоится очередное заседание. Можно принять участие, чтобы услышать позиции сторон", - сообщил Коринько.



В Минобороны отметили, что бывший военнослужащий Ульянов уже проиграл два иска.



"Сейчас идет судебный процесс по третьему иску. Всего их 4. Два иска гражданин Ульянов проиграл. На третий суд он не является. Можем предположить, что требования Ульянова перешли в судебную плоскость, и эта акция - попытка повлиять на решение суда. Это не первая его угроза себя поджечь", - добавил командующий силами спецопераций Игорь Лунев.



Он добавил, что в отношении Ульянова было возбуждено уголовное дело.



"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 402, то есть "неповиновение"; часть 2 статьи 407, то есть "самовольное оставление воинской части". То есть мы не имеем возможности выплачивать Ульянову деньги за то время, когда военнослужащий находился вне воинской части и числился дезертиром. Одно из требований Ульянова - выплатить ему около 120 тысяч за фактически 1 год и 2 месяца, когда он отсутствовал на службе", - добавил Лунев.