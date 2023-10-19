ua en ru
Чт, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Морпехи ВСУ, вероятно, высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага, - ISW

Четверг 19 октября 2023 03:09
UA EN RU
Морпехи ВСУ, вероятно, высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага, - ISW Фото: морпехи ВСУ, вероятно, высадились на левом берегу Днепра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На геолоцированных экспертами ISW кадрах, опубликованных 18 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

Обеспокоенность военного руководства РФ способностью войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть частично связана с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Российское командование в последние месяцы привлекло относительно больше количество элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонительных операций в Запорожской области.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины и, как сообщается, продвинулись в районе Бахмута и в западной части Запорожской области.
  • Западные СМИ сообщили, что США предоставили Украине ограниченное количество ракет ATACMS.
  • Спутниковые снимки от 17 октября показывают, что украинский удар ATACMS по аэродрому в Бердянске, вероятно, существенно повредил российские вертолеты и аэродромную инфраструктуру.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о своем желании углубить российско-китайские экономические и политические связи, но не объявил о каких-либо практических изменениях.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Херсонская область
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ