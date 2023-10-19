Морпехи ВСУ, вероятно, высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага, - ISW

Подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На геолоцированных экспертами ISW кадрах, опубликованных 18 октября, видно, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

Обеспокоенность военного руководства РФ способностью войск отразить потенциальную украинскую наступательную операцию через Днепр может быть частично связана с состоянием российской группировки войск на левом берегу. Российское командование в последние месяцы привлекло относительно больше количество элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонительных операций в Запорожской области.

Ключевые выводы ISW: