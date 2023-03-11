В Авдеевке до сих пор остаются дети: мэр назвал количество

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша во время телемарафона.

"Приблизительно дней десять у нас эвакуация каждый день, и каждый день едут дети. Сейчас у нас остается 18 детей в городе, еще две недели назад было 47. Поэтому есть положительная динамика", - сообщил Барабаш.

Он также добавил, что в январе-феврале желающих уехать практически не было, вывезли 50 человек, однако сейчас только за 10 дней марта эвакуированы уже 25 человек.

"Эвакуация пошла. Понятно, что сработало не только постановление (относительно принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий, под которое пока попадает только Бахмут, - ред.), а еще и та ситуация, которая сейчас вокруг города и города. Это - ракетные удары, чего почти не было до Нового года, а теперь практически каждый день", - сказал Барабаш.

Напомним, на днях Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из опасных зон.

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