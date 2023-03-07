Отказаться нельзя. Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из опасных зон

Правительство одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. При этом родители не смогут отказаться от такой эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Сообщается, что решение было инициировано и разработано Координационным штабом по проведению обязательной эвакуации населения. Вице-премьер-министр Ирина Верещук взяла вопрос под личный контроль.

Отмечается, что основанием для проведения обязательной эвакуации теперь является решение ОВА, которое согласовано с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Обязательная эвакуация принудительным образом детей будет проходить при сопровождении одного из родителей, лица, которое его заменяет, или другого законного представителя.

Подчеркивается, что дети, которые оказались в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Потому вся ответственность за них лежит на взрослых. При этом отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается.

Добавим, что на данный момент под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут.

РБК-Украина сообщало, что Минреинтеграции инициировало проект постановления об обязательной эвакуации детей из опасных зон. Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил механизм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.