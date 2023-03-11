ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Авдіївці досі залишаються діти: мер назвав кількість

Новость на русском →
Авдіївка, Субота 11 березня 2023 21:58
В Авдіївці досі залишаються діти: мер назвав кількість Фото: в Авдіївці залишається 18 дітей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні, 11 березня, в Авдіївці Донецької області залишається 18 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша під час телемарафону.

"Приблизно днів десять у нас евакуація кожного дня, і кожного дня їдуть діти. Зараз у нас залишається 18 дітей у місті, ще два тижні тому було 47. Тому є позитивна динаміка", - повідомив Барабаш.

Він також додав, що в січні-лютому охочих виїхати практично не було, вивезли 50 людей, проте зараз, лише за 10 днів березня евакуйовано вже 25 осіб.

"Евакуація пішла. Зрозуміло, що спрацювала не тільки постанова (щодо примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, під яку наразі потрапляє лише Бахмут, - ред.), а ще і та ситуація, яка зараз навколо міста і в місті. Це - ракетні удари, чого майже не було до Нового року, а тепер практично щодня", - сказав Барабаш.

Нагадаємо, днями Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка діти Війна Росії проти України
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації