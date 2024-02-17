Авдеевка перешла под контроль оккупантов: карта Deepstate

По данным Deepstate, враг захватил микрорайон "Химик" и Авдеевский коксохимический завод. Также противник продвинулся восточнее Тернов.

Вражеские подразделения геолоцированы и на Авдеевском коксохимическом заводе и в Авдеевском городском совете.

Выход ВСУ из Авдеевки

Сегодня ночью после четырех месяцев упорных боев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выходе украинских войск из Авдеевки во избежание оцепления врагом и сохранения жизнь личного состава.

Однако, как сообщил командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский, при выходе из Авдеевки некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен. Он не раскрыл детали, но отметил, что это произошло на заключительном этапе операции.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным. В то же время, министр обороны Рустем Умеров рассказал об уроках, вынесенных украинским командованием по результатам боев за Авдеевку.

Больше о том, что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

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