Авдіївка перейшла під контроль окупантів: мапа Deepstate

За даними Deepstate, ворог захопив мікрорайон "Хімік" та Авдіївський коксохімічний завод. Також противник просунувся східніше Тернів.

Ворожі підрозділи геолоковано і на Авдіївському коксохімічному заводі та в Авдіївській міській раді.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

Сьогодні вночі після чотирьох місяців запеклих боїв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про вихід українських військ з Авдіївки, щоб уникнути оточення ворогом та зберегти життя особового складу.

Однак, як повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, під час виходу з Авдіївки деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Він не розкрив деталей, але зазначив, що це сталося на заключному етапі операції.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним. Водночас міністр оборони Рустем Умєров розповів про уроки, винесені українським командуванням за результатами боїв за Авдіївку.

Більше про те, що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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