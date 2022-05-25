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У Харківській області армія РФ зробила спробу наступу, яка була відбита

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Київ, Середа 25 травня 2022 07:32
У Харківській області армія РФ зробила спробу наступу, яка була відбита Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

На харківському напрямку російська армія обстріляла з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, солдати РФ зробив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу в Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнає опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в Сумській області з території Російської Федерації.

У Слов'янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовані обстріли зі ствольної й реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ і Довгеньке. Також армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безрезультатно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка. У Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські військові ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки та Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку сили армії РФ не припиняють мінометні та артилерійські обстріли позицій сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Також застосовувалася штурмова та армійська авіація в районах Кам'янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

Зазначимо, з початку травня російські війська посилили обстріли Донбасу. Противник практично цілодобово завдає ракетні, артилерійські та авіаційні удари по десятках населених пунктів регіону. Серед мирних жителів є жертви і поранені.

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