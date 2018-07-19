В Авдіївці стався вибух біля магазину

За фактом вибуху в Авдіївці порушено справу

В Авдіївці (Донецька область) вчора вночі, 18 липня 2018 року, стався вибух біля магазину. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції.

Як зазначається, вибух в Авдіївці стався близько 23 години біля "чорного" входу до одного з магазинів міста. На момент вибуху крамниця вже не працювала, постраждалих немає.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху) Кримінального кодексу України.

Фото: місце вибуху в Авдіївці (police.dn.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про вибух у багатоповерхівці у Тернополі, внаслідок якої госпіталізовано трьох людей: двох осіб (чоловіка та сина) до реанімації, а жінку - до психіатричної лікарні. Як встановили правоохоронці, жінка намагалася вбити себе та включила газ на кухні, чоловік намагався завадити дружині, відкрив вікно, що й спровокувало вибух.