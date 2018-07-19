В Авдеевке произошел взрыв возле магазина

По факту взрыва в Авдеевке возбуждено дело

В Авдеевке (Донецкая область) вчера ночью, 18 июля 2018 года, произошел взрыв возле магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции.

Как отмечается, взрыв в Авдеевке произошел около 23 часов возле "черного" входа в один из магазинов города. На момент взрыва магазин уже не работал, пострадавших нет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место взрыва в Авдеевке (police.dn.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о взрыве в многоэтажке в Тернополе, в результате которого госпитализировали трех человек: двух человек (мужчину и его сына) в реанимацию, а женщину - в психиатрическую больницу. Как установили правоохранители, женщина пыталась убить себя и включила газ на кухне, мужчина пытался помешать жене, открыл окно, что и спровоцировало взрыв.