Главная » Бизнес » Энергетика

Аварийно и по графикам: где и как сейчас в Украине выключают свет

Украина, Вторник 23 декабря 2025 15:30
UA EN RU
Аварийно и по графикам: где и как сейчас в Украине выключают свет Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова выключают свет (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 23 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.

РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.

"Укрэнерго"

Из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергосистему - в большинстве регионов Украины сейчас применены аварийные отключения. Это означает, что предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.

Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Аварийные отключения

По состоянию на 15:00 аварийные графики введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Графиковые отключения

Тернопольская область

Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.

Аварийно и по графикам: где и как сейчас в Украине выключают свет

Ивано-Франковская область

Аварийно и по графикам: где и как сейчас в Украине выключают свет

Ровенская область

С 12:00 до 16:00 не будет света в подчергах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 23 декабря 2025 года получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГПВ 3,5 очереди до отдельной команды.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
  • 1.2 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00
  • 2.1 13:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
  • 2.2 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:00
  • 3.1 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • 3.2 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
  • 4.1 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
  • 4.2 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
  • 5.1 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • 5.2 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
  • 6.1 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
  • 6.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

Графики почасовых отключений опубликованы на сайте "Черкассыоблэнерго". Они имеют шесть очередей. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.

Черниговская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", в области изменения в ГПВ - к объему ограничений добавляется 0,5 очереди:

  • с 15:00 дополнительно отключится очередь 4/1.
  • с 15:30 дополнительно отключится очередь 5/1.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Массированный обстрел Украины 23 декабря

В ночь на 23 декабря Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных дронов и десятки ракет. В Киеве обломки сбитого БпЛА упали в Святошинском районе, пострадали по меньшей мере четыре человека. После обстрелов украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации.

Также под ударом оказались теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к повреждению оборудования и масштабным отключениям электроэнергии.

Почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, частичные отключения зафиксированы еще в ряде регионов. Восстановительные работы начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Укрэнерго Графики отключения света Война в Украине Отключения света Блэкаут
