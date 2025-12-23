Аварийно и по графикам: где и как сейчас в Украине выключают свет
Сегодня, 23 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.
РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.
"Укрэнерго"
Из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергосистему - в большинстве регионов Украины сейчас применены аварийные отключения. Это означает, что предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.
Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Аварийные отключения
По состоянию на 15:00 аварийные графики введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Графиковые отключения
Тернопольская область
Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.
Ивано-Франковская область
Ровенская область
С 12:00 до 16:00 не будет света в подчергах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 23 декабря 2025 года получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГПВ 3,5 очереди до отдельной команды.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Черкасская область
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 1.2 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00
- 2.1 13:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
- 2.2 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:00
- 3.1 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
- 3.2 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 4.1 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 4.2 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 5.1 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 6.1 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 6.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
Графики почасовых отключений опубликованы на сайте "Черкассыоблэнерго". Они имеют шесть очередей. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.
Черниговская область
По указанию НЭК "Укрэнерго", в области изменения в ГПВ - к объему ограничений добавляется 0,5 очереди:
- с 15:00 дополнительно отключится очередь 4/1.
- с 15:30 дополнительно отключится очередь 5/1.
Массированный обстрел Украины 23 декабря
В ночь на 23 декабря Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных дронов и десятки ракет. В Киеве обломки сбитого БпЛА упали в Святошинском районе, пострадали по меньшей мере четыре человека. После обстрелов украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации.
Также под ударом оказались теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к повреждению оборудования и масштабным отключениям электроэнергии.
Почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, частичные отключения зафиксированы еще в ряде регионов. Восстановительные работы начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.
О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.