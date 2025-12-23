Аварийно и по графикам: где и как сейчас в Украине выключают свет

Сегодня, 23 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.

РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.

"Укрэнерго"

Из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергосистему - в большинстве регионов Украины сейчас применены аварийные отключения. Это означает, что предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.

Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Аварийные отключения

По состоянию на 15:00 аварийные графики введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Графиковые отключения

Тернопольская область

Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.

Ивано-Франковская область

Ровенская область

С 12:00 до 16:00 не будет света в подчергах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 23 декабря 2025 года получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГПВ 3,5 очереди до отдельной команды.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

1.2 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00

2.1 13:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

2.2 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:00

3.1 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

3.2 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

4.1 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

4.2 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

5.1 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

5.2 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

6.1 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

6.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

Графики почасовых отключений опубликованы на сайте "Черкассыоблэнерго". Они имеют шесть очередей. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.

Черниговская область

По указанию НЭК "Укрэнерго", в области изменения в ГПВ - к объему ограничений добавляется 0,5 очереди:

с 15:00 дополнительно отключится очередь 4/1.

с 15:30 дополнительно отключится очередь 5/1.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно: