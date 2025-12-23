ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Аварійно і по графіках: де і як наразі в Україні вимикають світло

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 15:30
UA EN RU
Аварійно і по графіках: де і як наразі в Україні вимикають світло Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову вимикають світло (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 23 грудня, в Україні діють як аварійні, так і графікові відключення світла. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.

РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.

"Укренерго"

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – у більшості регіонів України наразі застосовані аварійні відключення. Це означає, що попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійні відключення

Станом на 15:00 аварійні графіки введено у Києві, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Графікові відключення

Тернопільська область

Згідно вказівки НЕК "Укренерго" на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень.

Аварійно і по графіках: де і як наразі в Україні вимикають світло

Івано-Франківська область

Аварійно і по графіках: де і як наразі в Україні вимикають світло

Рівненська область

З 12:00 до 16:00 не буде світла у підчерг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 23 грудня 2025 року отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГПВ 3,5 черги до окремої команди.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
  • 1.2 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00
  • 2.1 13:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
  • 2.2 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:00
  • 3.1 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
  • 3.2 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
  • 4.1 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
  • 4.2 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
  • 5.1 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • 5.2 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
  • 6.1 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
  • 6.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті "Черкасиобленерго". Вони мають шість черг. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Чернігівська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", в області зміни у ГПВ - до обсягу обмежень додається 0,5 черги:

  • з 15:00 додатково відключиться черга 4/1.
  • з 15:30 додатково відключиться черга 5/1.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Масований обстріл України 23 грудня

У ніч проти 23 грудня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних дронів і десятки ракет. У Києві уламки збитого БпЛА впали в Святошинському районі, постраждали щонайменше чотири люди. Після обстрілів українські АЕС були змушені знизити потужність генерації.

Також під ударом опинилися теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до пошкодження обладнання та масштабних відключень електроенергії.

Майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, часткові відключення зафіксовані ще в низці регіонів. Відновлювальні роботи розпочнуть після стабілізації ситуації з безпекою.

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Відключеня світла Блекаут
Новини
"Кинджали", "Іскандери" та дрони: чим і звідки РФ атакувала Україну 23 грудня
"Кинджали", "Іскандери" та дрони: чим і звідки РФ атакувала Україну 23 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ