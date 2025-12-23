Аварійно і по графіках: де і як наразі в Україні вимикають світло

Сьогодні, 23 грудня, в Україні діють як аварійні, так і графікові відключення світла. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.

РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.

"Укренерго"

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – у більшості регіонів України наразі застосовані аварійні відключення. Це означає, що попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійні відключення

Станом на 15:00 аварійні графіки введено у Києві, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Графікові відключення

Тернопільська область

Згідно вказівки НЕК "Укренерго" на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень.

Івано-Франківська область

Рівненська область

З 12:00 до 16:00 не буде світла у підчерг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 23 грудня 2025 року отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГПВ 3,5 черги до окремої команди.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

1.1 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

1.2 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00

2.1 13:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

2.2 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:00

3.1 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00

3.2 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

4.1 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

4.2 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

5.1 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

5.2 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

6.1 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

6.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті "Черкасиобленерго". Вони мають шість черг. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Чернігівська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", в області зміни у ГПВ - до обсягу обмежень додається 0,5 черги:

з 15:00 додатково відключиться черга 4/1.

з 15:30 додатково відключиться черга 5/1.

