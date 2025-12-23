Аварійно і по графіках: де і як наразі в Україні вимикають світло
Сьогодні, 23 грудня, в Україні діють як аварійні, так і графікові відключення світла. Це пов'язано з черговим російським ударом по енергетичній інфраструктурі країни.
РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.
"Укренерго"
Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – у більшості регіонів України наразі застосовані аварійні відключення. Це означає, що попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.
Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Аварійні відключення
Станом на 15:00 аварійні графіки введено у Києві, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.
Графікові відключення
Тернопільська область
Згідно вказівки НЕК "Укренерго" на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень.
Івано-Франківська область
Рівненська область
З 12:00 до 16:00 не буде світла у підчерг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 23 грудня 2025 року отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГПВ 3,5 черги до окремої команди.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Черкаська область
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 1.2 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00
- 2.1 13:00 - 16:00, 18:00 - 22:00
- 2.2 13:00 - 16:00, 19:00 - 23:00
- 3.1 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
- 3.2 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 4.1 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 4.2 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 5.1 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
- 6.1 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00
- 6.2 14:00 - 17:00, 20:00 - 24:00
Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті "Черкасиобленерго". Вони мають шість черг. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.
Чернігівська область
За вказівкою НЕК "Укренерго", в області зміни у ГПВ - до обсягу обмежень додається 0,5 черги:
- з 15:00 додатково відключиться черга 4/1.
- з 15:30 додатково відключиться черга 5/1.
Масований обстріл України 23 грудня
У ніч проти 23 грудня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних дронів і десятки ракет. У Києві уламки збитого БпЛА впали в Святошинському районі, постраждали щонайменше чотири люди. Після обстрілів українські АЕС були змушені знизити потужність генерації.
Також під ударом опинилися теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до пошкодження обладнання та масштабних відключень електроенергії.
Майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, часткові відключення зафіксовані ще в низці регіонів. Відновлювальні роботи розпочнуть після стабілізації ситуації з безпекою.
Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.