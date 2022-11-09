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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще более 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Среда 09 ноября 2022 15:00
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще более 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще более 1000 семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко


За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 1100 семей в 3 прифронтовых населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации Министерства обороны, враг не пресекает попытки наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать разрушенные обстрелами сети.

"Пока без света - 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, в октябре Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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