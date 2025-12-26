Аварийное отключение газа в Тернопольской области: детали

Без газоснабжения временно остались сотни домохозяйств и многоквартирные дома, специалисты уже приступили к восстановительным работам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Тернопольской ОГА в сети Telegram.
В Лановцах Тернопольской области произошло внеплановое прекращение подачи газа из-за технической неисправности на объекте газораспределительной инфраструктуры.
Авария повлияла на обеспечение населения газом, в результате чего часть потребителей оказалась без привычных коммунальных услуг.
По официальной информации ОГА, аварийная ситуация возникла на одной из газораспределительных станций города. Из-за этого подача газа была остановлена в целях безопасности.
В настоящее время без газоснабжения находятся около 600 частных абонентов, а также жители 15 многоквартирных домов.
Отключение носит вынужденный характер и связано исключительно с техническими причинами. Повреждение оборудования требует оперативного вмешательства специалистов и проведения проверок перед возобновлением подачи газа.
Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Специалисты проводят стабилизацию системы, устраняют последствия неисправности и поэтапно готовят сеть к запуску.
Восстановление газоснабжения будет происходить постепенно, с обязательным соблюдением всех требований безопасности.
Напоминаем, что в 2026 году в Украине запланировано поэтапное повышение тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей, которое станет первым пересмотром ставок с 2021 года: изменения предусмотрены с 1 января и с 1 апреля. При этом тарифы для населения останутся на прежнем уровне, так как их повышение запрещено на период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Проекты постановлений предусматривают рост ставок для промышленных потребителей у большинства операторов ГРМ — в перечень вошли почти 40 компаний, чьи тарифы длительное время не обновлялись.
Отметим, что Украина вместе с европейскими партнерами расширила возможности импорта природного газа, запустив два новых межгосударственных маршрута Route 2 и Route 3 в рамках инициативы "Вертикальный коридор". Реализация проекта стала возможной после согласования регуляторами Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции совместных продуктов бронирования мощностей, что позволяет упростить доступ к инфраструктуре и увеличить объемы поставок газа через региональные маршруты.