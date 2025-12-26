Аварийное отключение газа в Тернопольской области: детали

В Лановцах Тернопольской области произошло внеплановое прекращение подачи газа из-за технической неисправности на объекте газораспределительной инфраструктуры.

Авария повлияла на обеспечение населения газом, в результате чего часть потребителей оказалась без привычных коммунальных услуг.

Что известно об отключении газа

По официальной информации ОГА, аварийная ситуация возникла на одной из газораспределительных станций города. Из-за этого подача газа была остановлена в целях безопасности.

В настоящее время без газоснабжения находятся около 600 частных абонентов, а также жители 15 многоквартирных домов.

Отключение носит вынужденный характер и связано исключительно с техническими причинами. Повреждение оборудования требует оперативного вмешательства специалистов и проведения проверок перед возобновлением подачи газа.

Работы по восстановлению газоснабжения

Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Специалисты проводят стабилизацию системы, устраняют последствия неисправности и поэтапно готовят сеть к запуску.

Восстановление газоснабжения будет происходить постепенно, с обязательным соблюдением всех требований безопасности.