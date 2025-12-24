ua en ru
Пересмотр промышленного тарифа на распределение газа - критически необходимое решение, - эксперт

Среда 24 декабря 2025 16:47
Пересмотр промышленного тарифа на распределение газа - критически необходимое решение, - эксперт Фото: тариф на распределение газа для промышленности призывают пересмотреть (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

С начала 2025 года РФ по меньшей мере 2 тысячи раз атаковала объекты газораспределительных сетей Украины, частично или полностью разрушено 370 объектов.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил эксперт Андрей Закревский.

"Газовики совершили более 2 тыс. "боевых выездов" для ликвидации последствий ударов, часто под обстрелами и с реальным риском для жизни. Во время таких выездов было уничтожено около 10 служебных автомобилей", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что зарплата работников газовых сетей остается неизменной с 2021 года и составляет около 16 тыс. грн на руки.

"Газ часто остается единственной возможностью приготовить еду, подогреть воду и обогреть жилье, особенно в прифронтовых регионах. В этих условиях решение НКРЭКУ о пересмотре тарифов на распределение газа для бизнеса вынуждено и необходимо для сохранения работы системы и безопасности персонала", - подчеркнул Закревский.

Он добавил, что критика этого решения, которое касается исключительно промышленных потребителей и не затрагивает население, "обесценивает работу десятков тысяч газовиков, обеспечивающих работу газовой системы страны в условиях войны".

Повышение тарифа на распределение газа в 2026 году

Напомним, впервые с 2021 года в Украине повысили тарифы на распределение газа для небытовых потребителей. Повышение тарифов будет происходить поэтапно - с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Тарифы на распределение природного газа для населения остаются неизменными, поскольку их повышение законодательно запрещено во время военного положения и шесть месяцев после него.

Согласно проектам постановлений, например, тариф Киевгаза для промышленных потребителей сейчас составляет 0,32 грн/кубометр и почти не изменится с 1 января - составит 0,36 грн/кубометр, но вырастет с 1 апреля - до 0,46 грн/кубометр.

В перечень операторов ГРМ, которым предполагается повысить тарифы, вошли почти 40 компаний, для большинства из которых тарифы не пересматривались с 2021 года.

Представители отрасли поддержали в целом решение НКРЭКУ, хотя и отмечали, что такое повышение все равно не соответствует экономически обоснованным расчетам и недостаточно для устойчивой работы газораспределительной системы.

