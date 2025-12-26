Аварійне відключення газу в Тернопільській області: деталі

Без газопостачання тимчасово залишилися сотні домогосподарств і багатоквартирні будинки, фахівці вже розпочали відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Тернопільської ОДА в мережі Telegram.
У Ланівцях Тернопільської області сталося позапланове припинення подачі газу через технічну несправність на об'єкті газорозподільної інфраструктури.
Аварія вплинула на забезпечення населення газом, унаслідок чого частина споживачів опинилася без звичних комунальних послуг.
За офіційною інформацією ОДА, аварійна ситуація виникла на одній із газорозподільних станцій міста. Через це подачу газу було зупинено з метою безпеки.
Наразі без газопостачання перебувають близько 600 приватних абонентів, а також жителі 15 багатоквартирних будинків.
Відключення має вимушений характер і пов'язане виключно з технічними причинами. Пошкодження обладнання потребує оперативного втручання фахівців та проведення перевірок перед відновленням подачі газу.
Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Фахівці проводять стабілізацію системи, усувають наслідки несправності та поетапно готують мережу до запуску.
Відновлення газопостачання відбуватиметься поступово, з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки.
Нагадуємо, що 2026 року в Україні заплановано поетапне підвищення тарифів на розподіл природного газу для непобутових споживачів, що стане першим переглядом ставок із 2021 року: зміни передбачено з 1 січня і з 1 квітня. Водночас тарифи для населення залишаться на колишньому рівні, оскільки їхнє підвищення заборонене на період воєнного стану і протягом шести місяців після його завершення. Проєкти постанов передбачають зростання ставок для промислових споживачів у більшості операторів ГРМ - до переліку увійшли майже 40 компаній, чиї тарифи тривалий час не оновлювалися.
Зазначимо, що Україна разом із європейськими партнерами розширила можливості імпорту природного газу, запустивши два нових міждержавних маршрути Route 2 і Route 3 у рамках ініціативи "Вертикальний коридор". Реалізація проєкту стала можливою після узгодження регуляторами України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції спільних продуктів бронювання потужностей, що дає змогу спростити доступ до інфраструктури та збільшити обсяги поставок газу через регіональні маршрути.