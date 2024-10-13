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На Украину надвигаются первые заморозки: вернутся ли отключения света

Киев, Воскресенье 13 октября 2024 11:44
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На Украину надвигаются первые заморозки: вернутся ли отключения света Фото: в Минэнерго рассказали, вернутся ли отключения света с заморозками (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Первые заморозки ожидаются в ближайшие дни в части регионов Украины. Энергетики считают, что понижение температур не приведет к возвращению графиков отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"Нет (не будет графиков, - ред.), энергосистема на сегодняшний день работает стабильно. Те прогнозируемые заморозки не будут протяженными", - сказал он.

Колесник напомнил, что отопительный сезон начинается по решению местных органов власти, когда температура воздуха опускается ниже +8 градусов более трех суток подряд.

По его словам, на энергетическую систему влияют затяжные уменьшения температур, поскольку это приводит к системному увеличению потребления электроэнергии.

"На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что придает нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", - добавил заместитель министра.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 14 октября в Украине можно ожидать понижения температур. Прогнозируются первые ночные заморозки.

Ситуация со светом в Украине

Россияне продолжают обстрелы энергетики Украины. В правительстве предупреждали граждан, что предстоящая зима может быть сложной из-за ситуации с энергетикой.

При этом в Украине пока не вернулись к отключениям света. Энергетики сообщили об окончании ремонта всех энергоблоков АЭС, это придаст мощности украинской генерации.

За прошедшие сутки, 12 октября, в 10 областях Украины фиксировали проблемы со светом. Причинами этого были боевые действия, обстрелы, непогода и технологические нарушения.

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