На Украину надвигаются первые заморозки: вернутся ли отключения света

Первые заморозки ожидаются в ближайшие дни в части регионов Украины. Энергетики считают, что понижение температур не приведет к возвращению графиков отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"Нет (не будет графиков, - ред.), энергосистема на сегодняшний день работает стабильно. Те прогнозируемые заморозки не будут протяженными", - сказал он.

Колесник напомнил, что отопительный сезон начинается по решению местных органов власти, когда температура воздуха опускается ниже +8 градусов более трех суток подряд.

По его словам, на энергетическую систему влияют затяжные уменьшения температур, поскольку это приводит к системному увеличению потребления электроэнергии.

"На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что придает нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", - добавил заместитель министра.

Напомним, по прогнозам синоптиков, с 14 октября в Украине можно ожидать понижения температур. Прогнозируются первые ночные заморозки.