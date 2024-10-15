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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 16 октября

Украина, Вторник 15 октября 2024 18:58
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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 16 октября Фото: украинцам рассказали, будут ли выключать свет 16 октября (Getty Imagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Отключения света в Украине в среду, 16 октября, не прогнозируются. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в среду, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако осенью ситуация в энергосистеме улучшилась, пока свет не выключают.

В то же время, эксперты отмечают, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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