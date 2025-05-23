Авария на железной дороге в Карпатах: что известно и когда восстановят движение поездов

На популярном маршруте через Карпаты 22 мая экстренно остановили движение поездов. Это произошло из-за технических проблем с железной дорогой.
Что известно об аварии и когда восстановят движение поездов - в материале РБК-Украина ниже.
Вечером 22 мая "Укрзализныця" сообщила, что движение поездов на отрезке между станциями Ясиня и Вороненко временно остановлено из-за проблем с инфраструктурой. На маршруте через Карпаты произошел обвал грунта, поэтому просели пути.
Из-за аварии отправка поезда №96 Рахов - Киев со станции Ясиня была задержана. Для безопасности пассажиров поезд проехал поврежденный участок на пониженной скорости под диспетчерским контролем
Специалисты оперативно исследовали полотно и начали ремонтные работы. В "Укрзализныце" предупредили, что железная дорога требует полноценного ремонта, поэтому все поезда раховского направления изменили свою конечную станцию.
Уже утром 23 мая в "Укрзализныце" отчитались, что работы на поврежденном пути продолжались всю ночь. Ремонт может затянуться на трое суток, поскольку участок является сложным для укрепления почвы.
Пассажиров поезда №96 Рахов - Киев везут резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясини, Квасов и Рахова.
Фото: на железной дороге в Карпатах произошла авария (t.me/UkrzalInfo)
В результате провала земной породы и временного перекрытия движения на участке Ясиня - Вороненко на 23 мая изменены маршруты ряда поездов. Речь идет о поездах:
Пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя - Деловое будет ограничен до Делятина.
"Для пассажиров всех поездов дальнего следования "Укрзализныця" организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов", - сообщили железнодорожники.
Напомним, в ночь на 23 мая российская армия атаковала дронами железную дорогу на западе Украины. В результате удара повреждена железнодорожная инфраструктура в Черновицкой области.
По сообщению "Укрзализныци", жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Движение поездов не изменилось.
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