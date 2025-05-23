Аварія на залізниці в Карпатах: що відомо і коли відновлять рух потягів

На популярному маршруті через Карпати 22 травня екстрено зупинили рух потягів. Це сталося через технічні проблеми з залізницею.
Що відомо про аварію та коли відновлять рух потягів - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Ввечері 22 травня "Укрзалізниця" повідомила, що рух потягів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено через проблеми з інфраструктурою. На маршруті через Карпати стався обвал ґрунту, тому просіли колії.
Через аварію відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня було затримано. Для безпеки пасажирів потяг проїхав пошкоджену ділянку на зниженій швидкості під диспетчерським контролем
Фахівці оперативно дослідили полотно та почали ремонтні роботи. В "Укрзалізниці" попередили, що залізниця потребує повноцінного ремонту, тому усі поїзди рахівського напрямку змінили свою кінцеву станцію.
Вже зранку 23 травня в "Укрзалізниці" відзвітували, що роботи на пошкодженій колії тривали всю ніч. Ремонт може затягнутися на три доби, оскільки ділянка є складною для укріплення ґрунту.
Пасажирів поїзда №96 Рахів - Київ везуть резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери сьогодні протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова.
Фото: на залізниці в Карпатах сталася аварія (t.me/UkrzalInfo)
Унаслідок провалу земної породи і тимчасового перекриття руху на дільниці Ясіня - Вороненко на 23 травня змінено маршрути низки поїздів. Йдеться про потяги:
Приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия - Ділове буде обмежений до Делятина.
"Для пасажирів усіх поїздів далекого сполучення "Укрзалізниця" організує автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів", - повідомили залізничники.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня російська армія атакувала дронами залізницю на заході України. Внаслідок удару пошкоджена залізнична інфраструктура у Чернівецькій області.
За повідомленням "Укрзалізниці", жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Рух потягів не змінився.
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