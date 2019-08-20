У Греції розбився вертоліт з росіянами

Фото: місце падіння вертольота (twitter.com/Katselos)

Всього в результаті падіння вертольота могли загинути три людини

У Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого знаходилися росіяни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та грецькі ЗМІ.

Повідомляється, що вертоліт розбився на шляху з Галати в афінський аеропорт Елефтеріоса Венізелоса. Попередньою причиною є те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море.

Передбачається, що на борту знаходився пілот і двоє пасажирів з Російської Федерації. За даними грецьких ЗМІ, це жінка і дитина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Бродах (Львівська область) під час навчань сталася аварія військового вертольота Мі-2, на борту якого знаходилися 2 людини. Інцидент стався 16 серпня при зльоті під час навчань, які проходили на території військової частини А2595. Вертоліт впав з висоти 3-4 метра на правий бік.

Державне бюро розслідувань кваліфікувало пригоду як порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки.