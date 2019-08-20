ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Греції розбився вертоліт з росіянами

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 18:07
У Греції розбився вертоліт з росіянами
Фото: місце падіння вертольота (twitter.com/Katselos)

Всього в результаті падіння вертольота могли загинути три людини

У Греції в районі острова Порос розбився приватний вертоліт, на борту якого знаходилися росіяни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та грецькі ЗМІ.

Повідомляється, що вертоліт розбився на шляху з Галати в афінський аеропорт Елефтеріоса Венізелоса. Попередньою причиною є те, що він зачепив лінії електропередач і впав у море.

Передбачається, що на борту знаходився пілот і двоє пасажирів з Російської Федерації. За даними грецьких ЗМІ, це жінка і дитина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Бродах (Львівська область) під час навчань сталася аварія військового вертольота Мі-2, на борту якого знаходилися 2 людини. Інцидент стався 16 серпня при зльоті під час навчань, які проходили на території військової частини А2595. Вертоліт впав з висоти 3-4 метра на правий бік.

Державне бюро розслідувань кваліфікувало пригоду як порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки.

Вибух у Сєвєродвінську: у РФ 4 станції моніторингу припинили передачу даних
Новини України Російська ФедераціяГреціявертолет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся