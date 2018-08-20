Аварія українського автобуса в Польщі: водія арештували на три місяці

Чоловік своєї вини не визнав

У Польщі районний суд Перемишля арештував водія українського автобуса, який 17 серпня потрапив у ДТП на Підкарпатті. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляє видання, водія автобуса Миколу Л. у неділю допитали у прокуратурі, де йому висунули звинувачення у свідомому спричиненні катастрофи на дорозі, в результаті чого загинули три особи і багато людей отримали поранення. Чоловік своєї вини не визнав.

У разі доведення його вини водієві загрожує до 12 років позбавлення волі. Постанову про тримісячний арешт суд виніс у неділю ввечері після засідання за закритими дверима, яке тривало понад годину.

Раніше повідомлялось, що прокуратура польського Перемишля допитала водія українського автобуса, який потрапив у ДТП, і висунула йому звинувачення.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області в районі села Обухівка на трасі Н-31 фура протаранила пасажирський автобус, в результаті чого постраждали 13 людей.

Аварія сталася о 07:10 на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. В результаті зіткнення вантажівки з пасажирським "Богданом" постраждали 13 осіб, маршрутка перекинулася.