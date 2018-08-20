Авария украинского автобуса в Польше: водителя арестовали на три месяца

Мужчина своей вины не признал

В Польше районный суд Перемышля арестовал водителя украинского автобуса, который 17 августа попал в ДТП на Подкарпатье. Об этом сообщает RMF24.

Как сообщает издание, водителя автобуса Николая Л. в воскресенье допросили в прокуратуре, где ему предъявили обвинения в сознательном причинении катастрофы на дороге, в результате чего погибли три человека и многие получили ранения. Мужчина своей вины не признал.

В случае доказательства его вины водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Постановление о трехмесячном аресте суд вынес в воскресенье вечером после заседания за закрытыми дверями, которое длилась более часа.

Ранее сообщалось, что прокуратура польского Перемышля допросила водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП, и предъявила ему обвинение.

Напомним, что сегодня в Днепропетровской области в районе села Обуховка на трассе Н-31 фура протаранила пассажирский автобус, в результате чего пострадали 13 человек.

Авария произошла в 07:10 на автодороге Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. В результате столкновения грузовика с пассажирским "Богданом" пострадали 13 человек, маршрутка перевернулась.