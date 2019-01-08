Аварія судна в Чорному морі: з води витягли тіло одного із загиблих українських моряків

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Пошукові роботи сил Берегової охорони Туреччини тривають

Турецькі рятувальники витягли з води тіло українського моряка, який загинув внаслідок аварія судна в Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Туреччині Андрія Сибіги у Twitter.

Посол зазначив, що потерпілих українських моряків у лікарні відвідав губернатор Самсуна Осман Кайма.

"Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають, піднято одне тіло загиблого українця", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинули 6 осіб.

Як повідомляв представник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, вантажне судно Volgo Balt 214, яке йшло під прапором Панами, затонуло біля берегів Туреччини в Чорному морі після сильного удару хвилі. На борту перебували 11 громадян України, четверо з них загинули.

Як писало РБК-Україна, консул України відвідав у лікарнях українських моряків, які постраждали внаслідок катастрофи вантажного судна.