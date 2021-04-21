Аварія поїзда "Інтерсіті" під Запоріжжям: назвали основні причини події

Як стало відомо, в результаті проведеного УЗ службового розслідування за фактом сходження з рейок поїзда "Інтерсіті" поблизу Запоріжжя (№732 Київ-Запоріжжя), за службову недбалість звільнять шість співробітників керівного складу "Придніпровської залізниці" (ПЖД), серед них заступник директора регіональної філії, що відповідає за інфраструктуру, Олександр Декарчук.

За інформацією РБК-Україна, до Декарчука вже давно накопичилося багато питань з приводу стану залізничної інфраструктури. Зокрема, з 5760,8 км колій, які знаходяться на балансі філії, прострочені різного рівня ремонти 3386,5 км, що становить майже 59% від загальної протяжності колії ПЖД.

Водночас випадок з "Інтерсіті" і загальний стан шляхів на "Придніпровській залізниці" стали наслідком проблеми "старих кадрів", представником яких є Декарчук, який працював ще при керівництві УЗ Євгеном Кравцовим.

"Люди, які давно працюють на інфраструктурі, могли б, використовуючи свій досвід, заздалегідь виявляти і усувати проблеми. Але за фактом в управлінні колійним господарством стало нормою "замовчування" проблем або зовсім - проведення ремонтів тільки на папері з подальшим "освоєнням" ремонтного ресурсу", - йдеться в матеріалі.

Співрозмовники в структурі УЗ запевняють, що на "Придніпровській залізниці" останнім часом стало нормою ігнорування звернень підлеглих про проблеми на дільницях, а також грубе порушення всіх інструкцій з безпеки руху. І що нібито Декарчуку було відомо про такий стан справ у ввіреному йому напрямку.

При цьому після інциденту під Запоріжжям Декарчук намагався покласти відповідальність за те, що сталося на директора "Придніпровської залізниці" Зарубу, задіявши для цього всі свої важелі впливу. Саме Заруба останнім часом зайнявся питаннями боротьби з корупцією на підприємстві, а Декарчук може бути причетний до низки схем.

Так, зокрема, заступник начальника філії УЗ підписав договір на експлуатацію під'їзної колії Суха Балка, який передбачав "пільговий період" на користування вагонами, що суперечить чинним правилам, в результаті за три роки УЗ не отримала 57 млн гривень доходу.

Крім того, інструменти для шляхових робіт ПЖД закуповувалися за цінами, які до 20 разів перевищують ринковий рівень. Наприклад, при технічному переоснащенні лінії зв'язку на ділянці "Комиш-Зоря - Запоріжжя" вартість ремонтних робіт, ймовірно, була завищена на 33 млн гривень.